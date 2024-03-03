أنشيلوتي غاضبا: ما حدث غير مسبوق





أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استيائه من الأداء التحكيمي عقب التعادل (2-2) مع فالنسيا، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الخفافيش “ميستايا”.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ما حدث شيء غير مسبوق، لأنه بعد الهجمة المرتدة استحوذنا على الكرة، وكان يمكن أن يطلق الحكم صافرته إذا قطعها لاعبو فالنسيا.. وليس هناك ما أضيفه”.

وكان الحكم قد أطلق صافرة نهاية المباراة، قبل أن يحرز جود بيلينجهام هدفا بضربة رأسية لريال مدريد.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لم يحدث لي هذا أبدا.. بيلينجهام وصف ما حدث بالهدف اللعين، وهي ليست إهانة، لكنه شيء غير مسبوق، حيث كانت الكرة بحوزتنا”.

وتابع: “نحن غاضبون، لكن علينا أن نعود إلى طبيعتنا قبل مباراة الأربعاء، وتحسين بعض الأمور.. يجب أن نهدأ، لأن اللاعبين غاضبون جدا”.

وواصل: “يكفي أن ننظر إلى جدول الترتيب، كي نتمكن من النوم الليلة، وكان من الممكن أن نخسر بسبب الشوط الأول السيئ.. لكن كان بإمكاننا الفوز أيضا بريمونتادا”.

وعن طرد بيلينجهام، قال: “اللاعب كان واضحا فيما قاله، وكان غضبه طبيعيا بعد ما حدث، لكنها ليست إهانة.. ودعونا نرى ماذا سيكتبون في التقرير”.

وحول أداء فينيسيوس جونيور، أجاب: “لقد لعب مباراة جيدة، وكان حاسما، وكان أكثر فعالية في منطقة الجزاء”.

وأتم: “واجهنا الكثير من المشاكل في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة.. وكما قلت سابقا، علينا أن نستمر على هذا المنوال.. وفي هذه المرحلة من الموسم، قد يكون التعادل على أرض فالنسيا مهما”.

كورررة