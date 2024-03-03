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شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن مصري يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد فشله في نطق عبارات سودانية رغم عرض مبلغ مالي عليه ويسخر من نفسه: (أحا)

2024/03/03

أثار مواطن مصري ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو مع ناشط سوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فشل المواطن المصري في نطق عبارات سودانية مع بعضها البعض رغم عرض مبلغ مالي عليه “200 جنيه”.

https://www.facebook.com/reel/728298308772527

الناشط السوداني طلب من المواطن المصري نطق جملة: (ارح كاكا تاكي الباب متاكا وتاكيتو أبا يتاكا) ليرد المصري وهو يسخر من نفسه بسبب فشله في نطق الجملة قائلاً: (أحا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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