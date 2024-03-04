سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقى برئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر
التقى بالقاهرة اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف برئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر عيسى حمدين حسابا.
و تفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان اللقاء استعرض مطالب الجالية السودانية و منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر المتمثلة فى تفعيل الحريات الاربعة و تخفيض رسوم المعاملات القنصلية و مشاكل التعليم فى مصر و فتح ابواب بيت السودان لمزاولة الانشطة الثقافية و الاجتماعية ، كما تناول اللقاء المبادرة الشعبية لمناصرة و دعم القوات المسلحة و التى يتبناها الاتحاد تحت شعار (جيش واحد وطن واحد) فى ثلاثة محاور هى الدعم المالى و العينى و الدعم بالرجال.
رئيس الاتحاد اشار بان المبادرة الشعبية برعاية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير و اشراف السفارة السودانية.
من جانبه امن الوزير على خطوة المبادرة الشعبية من قبل المجتمع المدنى السودانى فى مصر مؤكدا دعم الحكومة لاى حراك شعبى مساند و داعم للمجهود الحربى و القوات المسلحة و وعد بدراسة مطالب الجالية مع الجهات ذات الصلة و السعى لتحقيقها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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