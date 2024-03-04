وزير الداخلية المكلف يلتقى برئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر

التقى بالقاهرة اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف برئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر عيسى حمدين حسابا.

و تفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان اللقاء استعرض مطالب الجالية السودانية و منظمات المجتمع المدنى السودانى بمصر المتمثلة فى تفعيل الحريات الاربعة و تخفيض رسوم المعاملات القنصلية و مشاكل التعليم فى مصر و فتح ابواب بيت السودان لمزاولة الانشطة الثقافية و الاجتماعية ، كما تناول اللقاء المبادرة الشعبية لمناصرة و دعم القوات المسلحة و التى يتبناها الاتحاد تحت شعار (جيش واحد وطن واحد) فى ثلاثة محاور هى الدعم المالى و العينى و الدعم بالرجال.