وفد الاتحاد الإفريقي يتسلم موقف الكتلة الديموقراطية كتابة من قضية وقف القتال وانهاء الحرب والتحول الديمقراطي





التقت الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية بقيادة نائب الرئيس الدكتور جبريل ابراهيم وعدد من أعضاء الهيئة القيادية واللجنة السياسية بوفد الاتحاد الأفريقي بقيادة السفير محمد بن شمباز والسفيرة وندريا كازابوي والسفير فرانشسكو ماديرا في بورتسودان مساء أمس، تسلم وفد الاتحاد الإفريقي موقف الكتلة الديموقراطية كتابة من قضية وقف القتال وانهاء الحرب والتحول الديمقراطي، أثار وفد الكتلة مسالة الأطراف الدولية التي تتدخل سلبيا في الصراع السوداني وكذلك ادن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين بواسطة الدعم السريع، وضرورة التدخل الانساني العاجل لايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، اكد وفد الاتحاد الأفريقي انه سيعمل مع الكتلة الديمقراطية والقوى السياسية من اجل حوار سوداني-سوداني يشمل الجميع وسيكون التحضير له بشكل دقيق.

رصد وتحرير – “النيلين”