شاهد بالفيديو.. عمرو أديب يناشد الحكومة: لازم نتحرك بسرعة.. هنرجع نشوف أبو 60 و70 تاني!





ناشد الإعلامي عمرو أديب الدولة التحرك سريعًا على أوجه كثيرًا واستغلال الزخم الذي أحدثته صفقة «رأس الحكمة»، وإلا ستعود الأمور إلى سابق عهدها.

وقال «أديب» خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن سعر الدولار انهار وترنح في السوق الموازية، ويجب استغلال هذا الأمر.

وحذر من معاودة سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، قائلًا: «هقولها وأجري على الله، لو محصلش حاجات كتير على كل الأصعدة بسرعة هترجع الأمور زي ما كانت لا قدر الله، هنرجع نشوف أبو60 و70 تاني، دائما خد الموجة العالية، في تفاؤل، استغل هذا الأمر، قبل ما توطى تاني ومتعرفش تعليها».

وطالب الحكومة بعدم الشروع في الدخول بمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «بلاش مشروعات دلوقتي لإثبات قدرة الدولة، انكمش وإهدى شوية، وخد بالك من رغيف العيش والتموين والعلاج والتعليم».

المصري اليوم