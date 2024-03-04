أبرز العناوينسياسية
عودة خدمة إتصالات سوداني بشمال دارفور
أعلنت شركة سوداني لخدمات الإتصالات عبر صفحتها الرسمية عن عودة الخدمة بدارفور تدريجياً، ابتداءً بمدينتي الفاشر وأم كدادة بولاية شمال دارفور.
وذلك بفضل مجهودات عظيمة من فرق العمل ومهندسي الشركة بحسب توضيحات الشركة.
ووعدت الشركة بإعادة الخدمة للمشتركين لجميع مدن السودان بلا استثناء، سائلة المولي عز وجل ان يحفظ السودان واهله.
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة