الصين تأمل في تحسن العلاقات مع أمريكا بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل





أكدت الصين اليوم الاثنين أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة “بغض النظر عن هوية” الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر.

وتواجهت بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة حول مسائل أساسية مثل التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان فضلا عن تايوان والمطالبات بشأن بحر الصين الجنوبي.

وينتخب الأمريكيون في نوفمبر رئيسا للبلاد ويتوقع أن تكون المواجهة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

وقال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول هذا الاقتراع الاثنين “لقد ذكرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي شأن داخلي للولايات المتحدة”.

وأضاف “بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أمريكية مستقرة وسليمة ومستدامة”.

وأوضح “تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسينها قضية يتابعها الجميع عن كثب ويأمل حصولها”.

صحيفة البيان