بُشرى سارة للمقيمين في مصر : الاعلان عن مراكز جديدة لإجراءات الاقامة





أقسام الجوازات المصرية المختصة بإجراءات الإقامة

‏ترجو سفارة جمهورية السودان في القاهرة أن تعلن للمواطنين الكرام المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أن السلطات المصرية قد أمدتنا بالقائمة المرفقة التي تحوي أسماء وعناوين أقسام الجوازات التي يتم فيها إكمال إجراءات الإقامة بالنسبة للوافدين إلى جمهورية مصر العربية.

‏تهيب السفارة بالمواطنين الكرام التوجه إلى هذه الأقسام تفادياً للإزدحام والتكدس في مجمع العباسية.

‏بيان بأقسام الجوازات (إقـــامة):

#المركز_الرئيسي‬⁩:

‏أكاديمية الشرطة بالعباسية (شارع السكة البيضاء)

‏⁧‫#مدينة_نصر‬⁩:

‏بمبنى قسم شرطة مدينة نصر

‏⁧‫#الجيزة‬⁩:

‏بمبني ملحق بقسم شرطة الجيزة الجديد ( شارع البحر الأعظم)

‏⁧‫#مصر_الجديدة‬⁩:

‏بمبني قسم شرطة النزهه ( شارع عبد العزيز فهمي )

‏⁧‫#٦أكتوبر‬⁩:

‏الحي السادس مدينة 6 أكتوبر

‏⁧‫#العاشرمنرمضان‬⁩:

‏قطعه ( ٢٣) مركز المدينة الرئيسي (مرحلة ثانية) – مدينة العاشر من رمضان

‏⁧‫#الغردقة‬⁩:

‏بمبني مديرية آمن البحر الأحمر

‏⁧‫#الإسكندرية‬⁩:

‏شارع طلعت حرب – محطة الرمل – الإسكندرية

‏⁧‫#المنصورة‬⁩:

‏بمبنى قسم شرطة ثاني المنصورة

‏⁧‫#الزقازيق‬⁩:

‏عمارات بنك الإسكان والتعمير عمارات (6، 7، 11)

‏⁧‫#شرم_الشيخ‬⁩:

‏بالمجمع الشرطي بنبق – شرم الشيخ

‏⁧‫#بور_سعيد‬⁩:

‏بمبنى مستقل – منطقة أمن الجبل – بورسعيد

‏⁧‫#السويس‬⁩:

‏بمبنى مديرية أمن السويس

‏⁧‫#العريش‬⁩:

‏بمديرية أمن شمال سيناء – العريش

‏⁧‫#أسيوط‬⁩:

‏بمبنى مديرية أمن أسيوط الجديد

‏⁧‫#الأقصر‬⁩:

‏شارع الكورنيش – امام فندق سونستا

‏⁧‫#أسوان‬⁩:

‏بمبنى مديرية أمن اسوان الجديدة

‏⁧‫#طنطا‬⁩:

‏بمبنى ملحق بمديرية أمن الغربية – شارع النادي – طنطا

‏⁧‫#كفر_الشيح‬⁩:

‏الدور الثالث بمبنى مديرية أمن كفر الشيخ

‏⁧‫#شبين_الكوم‬⁩:

‏بمبني مجمع المصالح – شبين الكوم

‏⁧‫#الضبعة‬⁩ (الخبراء الأجانب فقط)

‏ملحق بقسم شرطة الضبعة

‏⁧‫#البعوث_الأسلامية‬⁩ (الدارسين بالأزهر الشريف فقط):

‏بمدينة الطلبة بالبعوث الأسلامية

‏⁧‫#المقيدون‬⁩ بمفوضية ⁧‫#الأمم_المتحدة‬⁩:

‏يقبل طلباتهم بالمركز الرئيسي – بأكاديمية الشرطة بالعباسية (شارع السكة البيضاء)تنسيقاً مع المفوضية في تحديد الميعاد المحدد للحضور.

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