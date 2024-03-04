“الصحة”: أوقفوا التعصب عندكم.. ولا تورثونه لأطفالكم





واصلت وزارة الصحة السعودية حملتها لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيره على الصحة، تحت عنوان “هدي اللعب” و”عش بصحة”.

وأوضح حساب “عش بصحة” التوعوي تحت عنوان “وقف التعصب عندك”، أن التعصب الرياضي ينتقل بالتعلم والتقليد؛ مطالبة الآباء بأن يكونوا قدوة لأبنائهم ووقف التعصب.

وكانت “الصحة” قد عرّفت التعصب بأنه فعل يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.

صحيفة المدينة