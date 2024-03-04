“روستيخ”: دبابة “أرماتا” المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي – صورة





صرّح المدير العام لمؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية “تي- 14” (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي.

وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “دبابة “تي-14″ الحديثة والمعروفة بأرماتا، باتت في خدمة الجيش الروسي”.

ودبابة “تي-14” (أرماتا) هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.

كما أن هذه الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.

تم تجهيز “تي-14” بنظام الحماية “أفغانيت” النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع “مالاخيت”.

وكالة سبوتنيك