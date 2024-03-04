مالك عقار: الدعوات التي تقودها الإيقاد والاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية تساوي بين الجيش الوطني و”مرتزقة”

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بإن الدعوات التي تقودها الإيقاد والاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية تساوي بين الجيش الوطني و”مرتزقة”.
وقال إعلام مجلس السيادة بإن نائب رئيس المجلس مالك عقار التقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.
– عقار أطلع رامافوزا على تطورات الحرب في السودان، وأوضح أنها حرب مفروضة على البلاد من جهات خارجية ذات أطماع سياسية واقتصادية عسكرية
– تم الاتفاق على إنشاء آلية مشتركة بين قيادتي البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتعزيز العلاقات الثنائية
الشرق للأخبار
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