شاهد بالفيديو.. سيدة قطرية تحاول تعلم (عواسة الأبري) من صديقاتها السودانيات بالدوحة وتنجح في تجربتها الأولى





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع حظي بتفاعلات واسعة من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطنة قطرية وهي تحاول تعلم صناعة “صناعة” مشروب “الأبري” وهو مشروب سوداني يقدم خلال شهر رمضان.

السيدة القطرية نجحت في تجربتها الأولى مع “العواسة” على “الصاج” بمساعدة صديقاتها السودانيات بعد أن أشرفن على تعليمها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين