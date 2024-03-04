شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ معجب حاول التطبيل لها بعد أن وصفها بالمؤدبة (أنا ما مؤدبة والأدب باتجاه وأنا باتجاه تاني وما تكذبوا) وساخرون: (يستاهل ضربتوا بالحتة الفيها الحديدة)





تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن تم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أطلت ناشطة سودانية على متابعيها عبر “بث مباشر” على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/reel/1046580646411164

وتلقت الناشطة خلال “اللايف” عدد من التعليقات الإيجابية التي رفضتها, منها تعليق من معجب كتب لها (انتي مؤدبة ما تشتغلي بالناس).

وفاجأت الفتاة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين المعجب بتعليق صادم, حينما ردت عليه: (أنا ما مؤدبة والأدب باتجاه وأنا باتجاه تاني وما تكذبوا) وسط سخرية المعلقين الذين كتبوا: (يستاهل ضربتوا بالحتة الفيها الحديدة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين