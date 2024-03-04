بالصور.. البرهان يلتقي وفد لجنة إسناد القوات المسلحة وإعادة الإعمار بولاية الجزيرة ووفد إعلان مبادئ ثورة ديسمبر





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عزم القوات المسلحة القضاء على المليشيا المتمردة ودحرها وتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

وقال البرهان خلال لقائه اليوم لجنة إسناد القوات المسلحة وإعادة الإعمار بولاية الجزيرة برئاسة عبد السلام الشامي الفكي عمر بدر، أن القوات المسلحة جاهزة لتحرير السودان من التمرد والقضاء على المليشيا الإرهابية” و أن النصر سيكون قريباً بالقضاء على هذه المليشيا المتمردة.

وقال رئيس لجنة إسناد القوات المسلحة وإعادة الإعمار بولاية الجزيرة في تصريح صحفي أن رئيس المجلس طمأن وبشر الشعب السوداني بقرب الإنتصار على التمرد وإنهاء الحرب وتحرير مدن السودان وخاصة ولاية الجزيرة من دنس التمرد والعملاء.

وأشار الشامي إلى أن اللقاء تطرق إلى أهمية تحقيق السلام والأمن في ولاية الجزيرة وخاصة أن الولاية تشهد هذه الأيام عمليات الحصاد لتوفير وتأمين الغذاء للسودان.

وإلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم وفد إعلان مبادئ ثورة ديسمبر. وقال أيوب النور المتحدث الرسمي بإسم إعلان مبادئ ثورة ديسمبر في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى سبل تنسيق العمل الإنساني وكيفية إيصال المساعدات للمواطنين المتضررين من انتهاكات مليشيا الدعم السريع. وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية وضرورة تسهيل جهود العاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى أهمية الدخول فى عملية تنسيق فيما يخص إعلان مباديء ثورة ديسمبر مع المؤسسة العسكرية فى إطار العمل الإنساني “.