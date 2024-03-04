



قبلة على الرأس وأغنية جورجيا.. سقطة جديدة لبايدن أمام رئيسة وزراء إيطاليا

كعادته يواصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، البالغ نحو 81 عامًا، سقطاته غير المتوقعة خرقًا للبروتوكول الرئاسي الأمريكي تارة والأحدايث الخاطئة تارة أخرى، متصدرًا بذلك محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، باستمرار منذ توليه زعامة البيت الأبيض العام 2020، خلفًا لسابقه دونالد ترامب.

وجاء تصدر بايدن لمحركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب قيامه بتقبيل رأس جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، حال مغادرتها لاجتماع لهما في البيت الأبيض.

فيديو قبلة بايدن على رأس جورجيا ميلوني، أثار حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، إثر انتشاره كالنار في الهشيم، خاصة أن اللقاء بين بايدن وجورجيا ميلوني كان رسميا وبالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، وليس خلال مناسبة خاصة أو لقاء ودي بين المسؤولين الأمريكيين والإيطاليين.

وفي حديه لرئيسة الوزراء الإيطالية قال بايدن لضيفته: “حسنًا، رئيس الوزراء ميلوني.. شكرًا لوجودك هنا مرة أخرى.. ويجب أن أعترف لك.. عندما دخلت من الباب نحن أصدقاء حميمون.. وقمت بتشغيل أغنية جورجيا لراي تشارلز”.

وخلال لقائه بـ جورجيا ميلوني أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجعم الإيطالي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إن الأزمة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس كانت مصدر قلق بالغ، مشددة على الحاجة إلى العمل معًا على خطوات ملموسة لضمان حل الدولتين، وهو الحل الوحيد طويل المدي المستدام.

القاهرة 24