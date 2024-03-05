اختيار صلوحه رئيساً للهيئة القومية للمقاومة الشعبية بالإجماع





دعت الهيئة القومية للمقاومة الشعبية بعد اختيار القيادي بالادارة الأهلية بغرب كردفان احمد الصالح صلوحه، رئيسا لها في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان بالأمس، دعت كل اهل السودان ومنسوبي الدعم السريع للمحافظة على الدولة السودانية والمساهمة في بناءها واستقرارها.

وقال صلوحة أن الشعب السوداني استشعر مسؤولياته ونهض للدفاع عن أرضه وعرضه وماله.

وأكد أن الهيئة القومية للمقاومة الشعبية تمثل كل أهل السودان وليس حزبية ولا قبلية ولا جهوية وقد تنادت طواعية من أجل الوطن، وقال لنرفع جميعا رايته التي سقطت بتمرد الدعم السريع.

وجدد تأكيده بأن الهيئة مفتوحة لكل السودانيين ولا تقصي أحداً من المشاركة داعياً عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال وعبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان للانضمام للسلام.

وتابع اتينا من أجل العدالة والمشاركة الكاملة لأهل السودان، وفند صلوحة الحديث عن تجييش الشعب وقال كلمة حق اريد بها باطل، وقال ان المقاومة الشعبية تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة للمحافظة على الدولة.

واعترف بأن أهله من قبيلة المسيرية قد ساندت الدعم السريع في التخريب الذي حدث ولكنه وعد بتصحيح الصورة. ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع وسط مساندة شعبية واسعة.