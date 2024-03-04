سياسية
هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد: قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في ولاية الجزيرة
قالت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد بإن قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في ولاية الجزيرة، وتقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، ولا يجدي أن تقول إن ما تم “قام به متفلتون أو جهات مندسة”.
– نطالب قيادة الدعم السريع بإخراج قواتها من القرى والمدن حيث لا توجد قوة عسكرية في ولاية الجزيرة، وإعادة الأشياء المنهوبة لأهلها ومحاسبة من قاموا بـ”الجرائم البشعة”.
– نجدد مطالبتنا بإيقاف هذه الحرب المدمرة لتجنب ما يترتب عليها من مآسي فقد “بلغ السيل الزبى”.
الشرق للأخبار
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