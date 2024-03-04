هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد: قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في ولاية الجزيرة

قالت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد بإن قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في ولاية الجزيرة، وتقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، ولا يجدي أن تقول إن ما تم “قام به متفلتون أو جهات مندسة”.