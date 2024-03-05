هل ستعوض شركات الاتصالات في السودان المتضررين عن فترة الانقطاع؟





مع رجوع نسبي للخدمة من شركات الاتصالات في السودان ببعض الولايات، طالب كثيرون من المتضررين بتعويضات نتيجة لهذا التوقف والانقطاع.

وطرح ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عدة أسئلة واستفسارات في محاولة للحصول على رد من شركات الاتصالات في السودان خاصة الشركات التي أعلنت عن بدء رجوع الخدمة “سوداني” و “زين”. وقال المعلقون:

يعني نحن ذنبنا شنو النت يقطع والاتصالات تقطع منو البعوضنا.

مفروض ناخد هدايا نت مجاني ومكالمات بقدر الفترة القطعت فيها الخدمة.

تلقاهم هم ذاتهم متجرسين وحيقولو ليكم نحن ذاتنا منو البعوضنا.

يا جامعة احمدو الله انو بدت ترجع مش أخير من العدم.

هو ياتو جهة في السودان يتعوضك لمن تحصل ليك حاجة؟

ونادى الناشطون بضرورة توضيح الحقائق كاملة حول أسباب الانقطاع وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، لأن البيانات التي صدرت من الشركات لم تكن توضح طبيعة المشكلة بالضبط.

ويعيش السودان أجواء في غاية السوء منذ اندلاع الحرب التي يخوضها الجيش السوداني لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.

رصد وتحرير – “النيلين”