ما هي الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها لتجنب التسمم الغذائي؟





تجنب التسمم الغذائي يمكن أن يتم من خلال اتباع بعض الإجراءات الوقائية المهمة، ومن بين هذه الإجراءات: بحسب رصد “اهتمامنا”:

غسل الأيدي والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام بشكل جيد والتأكد من نظافتها قبل البدء في العمل.

تجنب تناول الأطعمة الفاسدة أو التي تبدو غير طبيعية.

تجنب تناول اللحوم والأسماك والدواجن غير المطهوة بشكل جيد أو التي لم تنضج بشكل كامل.

تجنب تخزين الأطعمة في درجات حرارة غير مناسبة، والتأكد من تخزين الأطعمة الطازجة والمطهوة في درجات حرارة منخفضة لمنع نمو الجراثيم.

تجنب التقطيع والتحضير للأطعمة على نفس السطح أو باستخدام نفس الأدوات المستخدمة في التعامل مع اللحوم الخام والدواجن.

تجنب تناول الأطعمة في المطاعم والأماكن العامة التي لا تتبع معايير النظافة والسلامة الغذائية.

تجنب ترك الأطعمة المطهية في درجات حرارة الغرفة لفترات طويلة، وتبريد الأطعمة المطهية بشكل سريع في الثلاجة أو الفريزر.

التأكد من شراء الأطعمة من مصادر موثوقة والتحقق من فترة صلاحيتها وظروف تخزينها.

تجنب التسمم الغذائي يعتمد على الحفاظ على النظافة والسلامة الغذائية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية المناسبة.

المصدر – موقع “اهتمامنا“