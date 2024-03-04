شاهد بالفيديو .. ياسر العطا ووالي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة يزوران سلاح المهندسين في أمدرمان





زار مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا ووالي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني بأم درمان.

وقال الصحفي محمد حامد جمعة نوار بإن واضح أن الفريق العطا وصل إلى المهندسين، هذه المرة عودة من وادي سيدنا وهو ما يعني أن مسار الالتحام قد اكتمل الآن وبشكل مريح.

الجزيرة – السودان