اشتباكات عنيفة بين جماهير النصر والعين بعد القمة الآسيوية





شهد محيط ستاد هزاع بن زايد مساء الإثنين، اشتباكات عنيفة بين جماهير النصر والعين بعد نهاية مباراتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين على أرضه ووسط جماهيره أمام النصر، بهدف دون رد، ليضع قدما في الدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب مساء الإثنين المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.وتداول نشطاء منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين فيديو لاشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين عقب اللقاء.

وأظهر مقطع الفيديو حالة من الغضب الشديدة بين الطرفين، نتيجة للصراع الذي بدأ منذ الدقيقة الأولى في المباراة بهتافات متبادلة وصافرات استهجان متواصلة.وبعد دقائق من الاشتباكات، تدخل رجال الأمن بشكل عاجل حتى تم احتواء الأزمة قبل أن تصل إلى أقصى درجات التطور.

وبخلاف اشتباكات الجماهير، فقد شهد اللقاء صراعات قوية بين اللاعبين على أرض الملعب، نتج عنه إصابة ثنائي النصر سلطان الغنام وعزيز بيهيتش وطرد زميلهما إيمريك لابورت وحصول عدة لاعبين على بطاقات صفراء.

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