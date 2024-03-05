البحر الأحمر .. تكثيف عمليات الضبط المروري حفظا للارواح والممتلكات

مشيراً ان الاجتماع جاء للوقوف على سير الخطط الموضوعة للعمل المروري بجانب الوقوف علي أحوال القوة و صالة الترخيص من ( رخص قيادة وترخيص مركبات ) بجانب متابعة عمليات الضبط المروري والعمل بروح الفريق الواحد مع التشاور والتناصح لتحقيق اهداف السلامة المرورية وتذليل كافة العقبات خاصة وان ادارة المرور تعمل وفق خطط وبرامج علمية وعملية سعيا منها لتحقيق وتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية التي تهدف للحد من الحوادث المرورية بجانب انفاذ برامج التوعية والارشاد المروري التى تسعى وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الي نشرها وسط المجتمع ، داعيا الي ضرورة الانتشار الكثيف لرجال المرور على مستوي المحليات لمزيد من عمليات الضبط المروري والعمل على إزالة المخالفات المرورية خاصة وان ولاية البحر الاحمر ظلت تشهد كثافة مرورية عالية ، موجها بتفعيل حملات منتظمة للتسويات الفورية خاصة مخالفات التظليل ، مثمنا الجهود المتعاظمة التى قدموها المدراء الذين تعاقبوا على ادارة المرور والدائرة الفنية بالادارة العامة للمرور فى تقديم الخدمات الالكترونية واسترداد بيانات المركبات، موصيا بمخافة الله والإخلاص فى العمل والتعامل الكريم مع منسوبي المرور الوافدين من الولايات المتاثرة بالحرب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان