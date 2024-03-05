السوريين ولاجئي جنوب السودان .. وزير الداخلية يبحث أوضاعهم في البلاد

التقي وزير الداخلية السوداني المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين بمكتبه الاستاذ موسي علي عطرون معتمد اللاجئين وثمن وزير الداخلية جهود معتمدية اللاجئين مشراً الي تسجيل شامل للاجئين وضرورة حمل اللاجئ هوية لأجىء في الأيام القادمة.

من جانبه استعرض الأستاذ موسي علي عطرون عمل المعتمدية في هذه الفترة ورؤيتها لمرحلة مابعد الحرب مستصحبا تعهدات السودان تجاه اللاجئين.