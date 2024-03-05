سياسية
السوريين ولاجئي جنوب السودان .. وزير الداخلية يبحث أوضاعهم في البلاد
التقي وزير الداخلية السوداني المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين بمكتبه الاستاذ موسي علي عطرون معتمد اللاجئين وثمن وزير الداخلية جهود معتمدية اللاجئين مشراً الي تسجيل شامل للاجئين وضرورة حمل اللاجئ هوية لأجىء في الأيام القادمة.
من جانبه استعرض الأستاذ موسي علي عطرون عمل المعتمدية في هذه الفترة ورؤيتها لمرحلة مابعد الحرب مستصحبا تعهدات السودان تجاه اللاجئين.
الجدير بالذكر ان اللقاء تناول أوضاع السوريين بالبلاد اضافة الي لأجي جنوب السودان بولاية النيل الأبيض والجهود المبذولة لعودتهم الطوعية الدائمة إضافة الي خطط معتمدية اللاجئين لزيارة اللاجئين السودانين بدول الجوار واستقطاب دعم المنظمات لمراكز إيواء اللاجئين والنازحين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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