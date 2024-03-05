



تعالت أصوات الانتقاد للقائد العام للقوات المسلحة السودانية “البرهان”، بعد تصاعد الأحداث في ولاية الجزيرة وانتهاكات المتمردين المستمرة دون أدنى اهتمام منهم بحقوق الإنسان.

طيب يعني البرهان ما عارف؟ هكذا تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مع ردود الأفعال المحبطة من السكان المحليين بتلك القرى، وتعددت الآراء، وبحسب رصد محرر النيلين على شبكات التواصل كانت هذه الحصيلة:

البرهان عارف وعارف أكثر مننا كمان، لكن بعد دا الا يشيل سلاحه ويمشي يقاتل بنفسو .

هو البرهان يعرف شنو ويخلي شنو، ناس الجزيرة فرطو براهم، شايفين الحاصل في الخرطوم كان يستعدو من بدري.

البرهان دا غتيت عديل، شغال يدقل بينا بس، ما بتعرفو داير يوصل لشنو، بس ننتظر نحن أصلا الشغلانة بايظة بايظة.

ماهو باين باين في العيون، ما هو عارف عارف كيف البل حيكون.

بل بل بل بس، ديل متمردين ماعندهم أهل وما بهمهم شيء جايين يا ناهبين يا ميتين.

شكلو الموضوع داخل على السنة الثانية وكلام السوريين لمن قالو لينا كنا قايلين الحرب ياها شهر شهرين وهسي بقت اكتر من 10 سنوات.

ولم تفلح المبادرات الدولية والإقليمية في إيقاف الحرب في السودان، حيث يخوض الجيش نزالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.

رصد وتحرير – “النيلين”