انقطاع الخدمة عن ملايين عملاء “فودافون” مصر بسبب عطل فني





تواجه شبكة “فودافون مصر”، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عطلاً فنياً مفاجئاً في الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

ولم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

وكانت شركة فودافون مصر قد حققت إيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 13.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بزيادة 31.5 بالمئة.

ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.

واظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.

فودافون مصر.. بالأرقام

بلغ عدد عملاء الفاتورة بفودافون مصر نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما 42.3 مليون مشترك ينهاية العام الماضي.

ووصل متوسط العائد من عملاء الشركة إلى 82 جنيهًا شهريًا بينما وصل العائد من عملاء الكارت المدفوع مقدما إلي 74 جنيهًا شهريًا ووصل العائد من عملاء الفاتورة إلي 148 جنيهًا شهريًا.

ارتفع عدد مستخدمي إنترنت الموبايل بشركة فودافون مصر ليبلغ 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 28.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2023.

في أوائل شهر يناير، تم أيضًا زيادة أسعار الانترنت الثابت بنسبة 30 بالمئة.

وارتفعت حركة البيانات بنسبة 40.7 بالمئة، مع نمو عملاء البيانات بنسبة 12.9 بالمئة ليصل إلى 28.9 مليون.

كما ارتفع عدد الأجهزة الذكية على شبكة فودافون مصر بنسبة 5.3 بالمئة ليصل إلى 32.4 مليونًا.

سكاي نيوز