الخلية الأمنية تداهم تجار العملة ببورتسودان





شنّت قوة الخلية الأمنية المشتركة في بورتسودان مداهمة ليلية لمناطق نشاط تجار العملة بالسوق الرئيسي، اسفرت عن ضبط عدد من المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، بحوزتهم عدد مقدر من العملات الصعبة.

وبحسب تصريح صحفيٌ تم ضبط المتهمين وإحضارهم لمبنى الخلية الأمنية لمواصلة التحري واستكمال الإجراءات القانونية والجنائية تجاه الموقوفين.

الجدير بالذكر أن ظاهرة المضاربة بالعملة قد نشطت في الفترة الأخيرة ما أثر سلباً على ارتفاع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الذي انعكس علي زيادة أسعار السلع .

كما واصلت القوة عملها بالمرور ومراجعة التواجد المريب في أسواق الاحياء الكبري “سوق أبوحشيش وسوق هدل وسوق ديم عرب وسوق ديم مدينة” وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم وإحضارهم إلى مبني الخلية لاستكمال التحريات الأمنية.

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