العمر مجرد رقم .. الدوحة تشهد إنجازاً جديداً لسيدة مصرية “سباحة” بعمر الـ 81 عاماً – صورة





شهدت الدوحة إنجازاً جديداً، حققته المصرية نجوى غراب وهي في عمر الـ 81 عاماً، بعد حصولها على الميدالية الفضية بسباق 50 متراً حرة في بطولة الماسترز للألعاب المائية (الدوحة 2024) التي انطلقت منافساتها في مجمع حمد للرياضات المائية .

وقالت غراب، في تصريحات لـ “التلفزيون المصري”، إنها كانت تستعد للبطولة منذ شهور، وتتدرّب لمدة 5 أيام في الأسبوع.

وتابعت: أن الميدالية الفضية التي حققتها في بطولة العالم في قطر هي ثامن بطولة عالم تشارك فيها.

وأشارت السبّاحة المصرية إلى أنها منذ سنوات تنظم أكلها وتعتمد على الأكل الصحي، مضيفة أنها لم تتذوق السكر منذ 35 عاماً، مضيفة أنها في الوقت نفسه لا تحرم نفسها لكن بكميات قليلة وفي يوم واحد فقط أسبوعياً.

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز نجوى غراب، حيث أجمع الناشطون أن “العمر مجرد رقم” في سبيل تحقيق الإنجاز.

وتؤكد غراب – في تصريحات سابقة – أن “العمر بالفعل مجرد رقم. لقد تحديت عمري. تحديت الصعوبات؛ لأني أعلم أن لا شيء مستحيلاً. ومَن يريد تحقيق أي شيء يمكنه تحقيقه”.

الشرق القطرية