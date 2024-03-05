شاهد بالفيديو.. زواج رجل “عماني” من “سودانية” يشعل مواقع التواصل والعريس يردد الأغنية السودانية الشهيرة (الوحيد خلاني وحيد)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو الذي تحول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره من حفل زفاف فريد من نوعه.

الزواج جمع بين رجل عماني الجنسية وفتاة سودانية الجنسية, وأحيا الحفل مطرب سوداني ردد خلال الحفل أغنيات تفاعل مع العريس العماني الذي ردد مع الفنان الأغنية الشهيرة (الوحيد خلاني وحيد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين