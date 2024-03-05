شاهد بالفيديو.. (شغل هدى عربك) شاب “بنغالي” يعبر عن إعجابه بالمطربة السودانية هدى عربي ويردد أشهر أغنياتها





أثار مواطن “بنغالي” ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو مع مواطن سوداني بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عبر الشاب “البنغالي” عن إعجابه بالفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي.

وطلب الشاب من صديقه السوداني تشغيل أغنية الفنانة السودانية المعروفة, قائلاً: (شغل هدى عربك) وسط ضحكات المتابعين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردد “البنغالي” أغنية سلطانة الطرب السوداني (يا نسائم الشتاء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين