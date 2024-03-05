شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف تعود لإثارة الجدل بتوجيهها ألفاظ “خارجة” للبرنس على الهواء مباشرة والجمهور يهاجمها بشدة





عادت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في دردشة على الهواء مع الإعلامي ولاعب كرة القدم السابق محمد المصطفى الملقب بــ(البرنس).

وأثارت إنصاف مدني, الجدل بتوجيهها ألفاظ خارجة لصديقها “البرنس” على الهواء مباشرة وسط غضب جمهور مواقع التواصل الذي طالبها باحترام نجوميتها خصوصاً وأنها من مطربات الصف الأول وتحظى بشعبية كبيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين