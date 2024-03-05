شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية الشهيرة خديجة أمريكا تدافع عن زوجها حامد: (شدة ما راجل كل سنة كنت بحمل منه لحدي ما ركبت شريحة عشان أوقف)





دافعت الناشطة السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل خديجة أمريكا, عن زوجها حامد, أمام سخرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت الناشطة التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على أحد المتابعين بعد تعليق كتبه سخر فيه من زوج الناشطة حامد.

حيث قالت خديجة وهي تتحدث بلهجة غاضبة أنها لا ترى رجل أمامها غير زوجها, مؤكدة احترامها لمتابعيها المحترمين من الرجال.

وتابعت دفاعها عن زوجها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (شدة ما راجل كل سنة كنت بحمل منه لحدي ما ركبت شريحة عشان أوقف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين