شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تعود لإكتساح الشوشيال ميديا وتلفت الأنظار بإطلالة مبهرة تقول فيها: (ثقة فيني ومحبة في رويحتي دي البتستاهل الخير وكل السمح)





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت سلطانة الطرب الأنظار بإطلالتها الجديدة التي اكتسحت بها السوشيال ميديا.

وكتبت هدى عربي, على الصورة: (شايفة كمية من الحاجات الحلوة في الطريق علي متفائلة … ثقة في الله وفي اي حاجة بتحصل معاي … وثقة فيني ومحبة في رويحتي دي البتستاهل الخير وكل السمح …. أستاهل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين