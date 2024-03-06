التنسيق باستعادة المركبات المنهوبة من السودان .. وزير الداخلية ومدير قوات الشرطة يلتقيان وفد دولة النيجر

وزير الداخلية المكلف اشار للعلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، داعيا الي تعزيز التواصل بين الدولتين بما يحقق الأمن والإستقرار في البلدين ، مؤكد أن اللقاء تطرق الي المشاكل التي تواجه الجالية السودانية بالنيجر اضافة الي التنسيق باستعادة المركبات المنهوبة من السودان خاصة وأن كافة الاحصائيات الخاصة بتلك العربات موجودة بعد مخاطبة المكاتب الوطنية للانتربول.

فيما جدد رئيس وفد دولة النيجر احترام وتقدير حكومة وشعب النيجر للحكومة السودانية وللشعب السوداني وللاهتمام الكبير الذي وجده طلاب دولة النيجر العالقين بالبلاد ، مؤكدا أن مشاركة البعض مع المليشيا المتمردة شأن شخصي لا يمثل دولة النيجر التي تحترم سيادة الدولة السودانية ، داعيا الي اتخاذ اي اجراءات قانونية لكل من شارك مع المليشيا المتمردة في حربها ضد الدولة السودانية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان