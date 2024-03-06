حاكم دارفور المكلف يلتقي مسئول اممي للشئون الانسانية





إلتقى حاكم إقليم دارفور المكلف ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور الأستاذ بابكر حمدين بمدينه بورتسودان بنائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مستر طوبي هارورد.

وذلك بحضور وزير المالية عبد العزيز مرسال ومستشار الحاكم للشؤون الإنسانية يحيى صدام ومدير الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة ومنسق الشؤن الإنسانية الباشمهندس عبد الباقي محمد حامد، ومدير المكتب التنفيذي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتور تجاني محمد حسن وبحضور مفوضي العون الإنساني بولايات دارفور.

وقدم الحاكم شرحاً مفصلاً عن الوضع الإنساني في ولايات دارفور والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان الإقليم، والتي تنذر بمجاعة واسعة النطاق، وأشار إلى تراجع وتنصل مليشيا الدعم السريع عن تنفيذ مخرجات إتفاق جدة الخاص بالشأن الإنساني مما أدى إلى تعقيد الوضع الإنساني لسكان الإقليم.

وقال في تصريح لسونا انه أوضح لهم أن إستجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في السودان ضعيفة جدا وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توجيه الدعم إلى المساعدات الغذائية والصحية التي يحتاجها إنسان دارفور بدلا من دعم الورش والأنشطة السياسية.

مؤكدا على ضرورة بالتنسيق والعمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية.

وأكدت لهم على التزامنا بتسهيل وصول الإغاثة إلى الإقليم،و أن إيصال الإغاثة عبر طريق بورتسودان – الدبة – الفاشر الانسب وألاقرب والاقل تكلفة مقارنة بطريق المواني الكاميرونية ،دوالا انجمينا ،دارفور.

وأعرب عن شكره وتقديره للدور الهام والفعال للامم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين وطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدة الإنسانية.

من جانبه تعهد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية طوبي بدعم سكان إقليم دارفور في هذه الظروف إلى أن يستقر الوضع.

وأشار طوبى إلى بعض الصعوبات التي تواجه عملهم مقدماً شكره لحكومة الإقليم على تعاونها مع الأمم المتحدة بشأن تذليل العقبات التي تحول دون مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة.