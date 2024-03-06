بمشاركة السودان افتتاح الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي





بمشاركة السودان ممثلا في القائم بأعمال سفارة السودان بالرياض السيد مهند عمر عباس عجبنا شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بدول المنظمة الذي انعقد في مقر أمانتها العامة في جدة، الثلاثاء.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه جميع الدول إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى يتسنى لها مواصلة دورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، والإسهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذلك بالتزامن مع حملة إسرائيلية تستهدف وجود الوكالة ودورها، مشيرا إلى متابعة منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ تعليق دول مانحة مساهماتها في موازنة الوكالة.

وأشار الأمين العام إلى أن زيادة تمويل الوكالة سوف يؤكد إلتزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومسؤوليته تجاه توفير حل عادل لقضيتهم.

وأكد السيد حسين إبراهيم طه بأن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستبيح كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية، ويرتكب المجازر المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي كان آخرها استهداف مئات المدنيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الغذائية.

مشيرا إلى أن هذه الجرائم قد أودت إلى الآن بحياة أكثر من ثلاثين ألفا من المدنيين الفلسطينيين، وأسفرت عن ما يقارب سبعين ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وشرّدت ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.

وشدد الأمين العام على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة ممنهجة تقوم على الحصار، والتجويع، والتنكيل، والاعتقال، والقتل، والتهجير، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، والمساكن، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمباني التاريخية، والمرافق الاقتصادية، في إطار الإبادة الجماعية ومحاولة اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأعرب السيد حسين طه عن التقدير والشكر لكل من شارك في الدورة الاستثنائية ما يحمل دلالات سياسية مهمة لاسيما التأكيد على المكانة المركزية لقضية فلسطين.

كما أعرب عن التقدير العميق للدول الأعضاء التي بادرت بالدعوة لهذا الاجتماع في إطار تعزيز وتنسيق الجهود التي تضطلع بها المنظمة تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت بدعوة واستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.

وأكد الأمين العام نجاح جهود فريق الاتصال الوزاري العربي والإسلامي المنبثق عن القمة، بما فيها الزيارات التي استهدفت الدول المؤثرة وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية.