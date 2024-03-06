المجلس الطبي السوداني يقيم مراسم أداء القسم الطبي السادس

أقام المجلس الطبي السوداني برئاسة بروفيسور الخاتم الياس مراسم أداء القسم الطبي السادس للأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة ببيت السودان.

الجدير بالذكر أنه أدى القسم عدد ١٨٩ طبيبا بالقاهرة و ١٢٢ ببورتسودان و ٩٨ طبيبا بعطبرة في نفس الوقت.

وشارك في المراسم عدد من كبار الإستشاريين و الإختصاصيين و أُسر الأطباء.

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