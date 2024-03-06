سياسية
المجلس الطبي السوداني يقيم مراسم أداء القسم الطبي السادس
أقام المجلس الطبي السوداني برئاسة بروفيسور الخاتم الياس مراسم أداء القسم الطبي السادس للأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة ببيت السودان.
وذلك برعاية السفارة السودانية بالقاهرة وبتشريف المستشار الطبي بالسفارة د.خضر فيصل أبوبكر ممثلاً للسيد القائم بالأعمال بالإنابه السفير محمد عبد الله التوم.
الجدير بالذكر أنه أدى القسم عدد ١٨٩ طبيبا بالقاهرة و ١٢٢ ببورتسودان و ٩٨ طبيبا بعطبرة في نفس الوقت.
وشارك في المراسم عدد من كبار الإستشاريين و الإختصاصيين و أُسر الأطباء.
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