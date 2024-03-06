بأنياب مبابي.. باريس يعبر سوسيداد إلى ربع نهائي الأبطال





تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز جديد على مضيفه ريال سوسيداد، بنتيجة 1/2، مساء الثلاثاء في إياب دور ال16.

ويدين بي إس جي بهذا الفوز لنجمه كيليان مبابي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15 و56، بينما أحرز ميكيل ميرينو هدف سوسيداد الوحيد في الدقيقة 89.وصعد العملاق الباريسي عن جدارة واستحقاق بعدما تفوق ذهابا بهدفين دون رد في ملعبه حديقة الأمراء، ليواصل مغامرته الأوروبية هذا الموسم وسط الضجة المثارة حول مستقبل نجمه الأول.

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