كين يواصل مطاردة مبابي.. ومولر يدون رقما خاصا





واصل هاري كين تألقه التهديفي في موسمه الأول رفقة بايرن ميونخ، بالتسجيل في شباك لاتسيو، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد، وسجل كين الهدف الأول في الدقيقة (39) بضربة رأسية، وضاعف توماس مولر من تقدم العملاق البافاري برأسية أخرى في الدقيقة (45)، قبل أن يحرز كين الثالث في الدقيقة 66.وبحسب أرقام “سكواكا”، بات هاري كين ثاني لاعب في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى، يساهم في تسجيل 40 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك في 33 مباراة.وسبقه في هذا الرقم الفرنسي كيليان مبابي بالتسجيل اليوم مرتين في شباك ريال سوسيداد، ولكن ساهم الفرنسي في تسجيل 41 هدفا في 34 مباراة.

وساهم كين في تسجيل 21 هدفا في 20 مباراة خاضها على ملعبه في دوري الأبطال، بتسجيل 12 هدفا وصناعة 3 رفقة توتنهام هوتسبير، وتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف واحد رفقة بايرن ميونخ.

وبات مولر بعمر 34 عاما و174 يوما أكبر لاعب يسجل للبايرن في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، منذ كلاوديو بيتزارو في شهر أبريل/ نيسان من عام 2013 بعمر 34 عاما و189 يوما.

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