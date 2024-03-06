أمجد فريد: الحل السياسي يجب ان يتضمن تفكيك المليشيا وانهاء وجودها





قال المستشار بمجلس الوزراء السابق أمجد فريد، أن انهاء الحرب بالوسائل السياسية لا يمكن ان يتضمن مكافاة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها والاتفاق السياسي معها.

وأضاف فريد أن الحل السياسي يجب ان يقوم على اصلاح نظام الدولة والحكم في السودان وهذا يتضمن كيفية تفكيك المليشيا وانهاء وجودها المؤسسي بالاضافة الي اصلاح الجيش وبقية مؤسسات الدولة.