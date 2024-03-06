شاهد بالصورة والفيديو.. بلغت قيمتها 10 ألف دولار.. الفنان علي الشيخ يمنح الفنانة إنصاف مدني نقطة بالعملة الصعبة بعد أن تغنت له في “جرتق” زواجه





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة إنصاف مدني, وهي تغني في حفل “جرتق” الفنان علي الشيخ, الذي أكمل مراسم زواجه هذا الأسبوع.

وتفاعل المطرب العريس مع أغنيات الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة, وغمرها بأموال النقطة بالعملة الصعبة والتي قدرها المتابعون وناشرو المقطع بحوالي 10 ألف دولار.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين