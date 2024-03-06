شاهد بالفيديو.. بعد أن ظهرت بنيولوك جديد.. الفنانة إنصاف مدني تشبه نفسها بالمطربة اللبنانية هيفاء وهبي والجمهور يطلق تعليقات ساخرة





أطلت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, على جمهورها ومتابعيها من خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في مقطع وهي بنيولوك جديد لفتت به أنظار المتابعين.

وقالت الفنانة بعفويتها المعهودة مخاطبة جمهورها: (أنا إنصاف قايلني هيفاء وهبي ولا شنو) حديث ملكة الدلوكة أثار ضحكات الجمهور الذي رد بتعليقات ساخرة: (إنصاف وهبي) و (هيفاء وهبي للدلوكة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين