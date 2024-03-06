والي الخرطوم: ترتيبات لتسليح المقاومة لتأمين الأحياء من إنتهاكات المليشيا





شهد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم تخريج دفعة جديدة من المستنفرين بمنطقة الوادى الأبيض وقوز نفيسة بالريف الشمالي بحضور اللواء دكتور أمير سليمان ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وقيادات المنطقة ولجان الاستنفار.

والى الخرطوم أعلن ترتيبات جارية بين لجنة الولاية المعنية بالاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية وقيادة المنطقة العسكرية لتوفير السلاح لكل المتدربين، لتأمين مناطقهم من انتهاكات المليشيا الإرهابية.

وقال الوالي شهدنا العديد من تخريج المستفرين فى قرى الريف الشمالي التى تدل على تماسك الجبهة الداخلية من المهددات التي تواجه البوابة الشمالية لولاية الخرطوم.

وامتدح الوالي جهود أعيان الريف في دعم معسكرات التدريب وحيا المرأة السودانية التي تقف مع الرجال فى خندق واحد مع الرجال للذود عن الوطن.

اللواء أمير سليمان ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية قال ان المستنفرين يمثلون إضافة حقيقة للقوات المسلحة التى تخوض معارك ضارية ضد التمرد فى الكثير من الجبهات.

مؤكداً قدرة القوات المسلحة على حسم المعركة لصالح الشعب السودانى الذى عانى كثيراً من تعديات التمرد.

رئيس لجنة التعبئة والاستنفار بقوز نفيسة أكد ان المعسكر استوعب كافة أبناء المنطقة القادرين على حمل السلاح ونالوا جرعات تدريبة عالية، مما اكسبهم مهارات قتالية عالية من اجل تعزيز الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.