شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” أبو أحمد يؤكد أن عمره 30 عام ويتغزل في فتاة سودانية على الهواء: (البسي طرحة غطي النهود الزاردة) والفتاة ترد عليه ضاحكة: (النهود وين يا ود أمي)





عاد نجم تطبيق “تيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم “التيك توك” وهو يتحدث مع فتاة سودانية التقت به خلال لايف جديد.

وتغزل أبو أحمد, الذي أكد أنه في الثلاثين من عمره في الفتاة بأبيات شعر قال فيها مخاطباً الفتاة: (البسي طرحة غطي النهود الزاردة) لترد عليه الفتاة ضاحكة: (النهود وين يا ود أمي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين