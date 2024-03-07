القس أنجلو : مجلس الكنائس يناقش التحديات في ظل الحرب





أكد القس انجلو الزاكي انجلو ناصر رئيس كنيسة المسيح السودانية مجلس دائرة شمال السودان في تصريح (لسونا) أن مجلس الكنائس السوداني أقام ورشة عمل بعنوان الكنيسة السودانية والتحديات الراهنة ببورتسودان اليوم ليوضح للرأي العام ماحدث من انتهاكات جسيمة لدور العبادة.

وأدان مجلس الكنائس السوداني الانتهاكات التي طالت دور العبادة منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل/ ٢٠٢٣م.

وقال ان المجلس ناقش التحديات التي واجهت الكنيسة والمواطنين من قبل الدعم السريع من احتلال المنازل والسرقة والاغتصاب والنزوح وما صاحبها من انتهاكات تخالف القوانين الإنسانية الدولية.

وأشار القس إلى التحديات الأخرى المتمثلة في التدهور الصحي والنزوح وإفتقار المواطنين.

وأضاف ان المجلس ناشد بالتدخل لإيجاد مسارات آمنة لإنقاذ المواطنين في المناطق التي تعاني من الحرب وتداعياتها.