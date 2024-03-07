وزير الداخلية المكلف يلتقي بوفدي المقاومة الشعبية بكل من ولاية نهر النيل والولاية الشمالية

التقي وزير الداخلية المكلف اللواء (م) خليل باشا سايرين أمس بمكتبه وفد المقاومة الشعبيه لولاية نهر النيل برئاسة الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد المدير العام لقوات الشرطة الأسبق الذي أوضح وقوف مواطني ولاية نهر النيل مع القوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة. وفي سياق متصل التقي وزير الداخلية المكلف وفد المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية برئاسة اللواء(م)الرضي علي عمر وقدم الوفد استعراض عام عن عمل المقاومة الشعبيه بالولاية وأكد الوفد دعمه للقوات المسلحة بالولاية القضاء على المليشيات المتمردة.

هذا وقد أكد وزير الداخلية المكلف إهتمام وزارة الداخلية بدعم الجهود الشعبية والمجتمعية مشيرا الي التنسيق مع جهات الإختصاص بدعم الجهود الشعبيه للمجهود الحربي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان