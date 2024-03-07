سياسية
المدير العام لقوات الشرطة ووفده المرافق يصل إقليم النيل الأزرق للوقوف علي الأحوال الأمنية والجنائية بالإقليم
أكد الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق أن الأمن والإستقرار الذي يشهده الإقليم يأتي بفضل التنسيق والتعاون بين كافة مكونات الأجهزة الأمنية بالإقليم والتي تعمل بروح الفريق الواحد هدفها إستقرار الإقليم ودعم برامج التنمية التي تسهم في دفع عجلة الإقتصاد ، مشيدا بالدور الكبير لقوات الشرطة بالإقليم والتي شكلت مع الأجهزة الأمنية الأخرى لوحة تأمينية أصبحت مثالا يحتذي ، مضيفا خلال كلمته برئاسة شرطة الإقليم وبحضور الأستاذ احمد ادم بخيت وزير التنمية الإجتماعية أن قوات الشرطة بالإقليم تقوم بعمل خدمي كبير اسهم كثيرا في إستقرار مواطني الولاية في مجال الصحة وإستخراج الأوراق الثبوتية ، مشيدا بزيارة مدير عام قوات الشرطة ووفده الي الإقليم والتي تعزز وترفع من قدرات شرطة الاقليم.
المدير العام لقوات الشرطة وخلال مخاطبته منسوبي شرطة الإقليم أوضح أن الزيارة تأتي للوقوف علي خطط وبرامج شرطة الإقليم وتذليل كافة العقبات خاصة وأن الإقليم يجاور عددا من دول الجوار مما يتطلب تهيئة بيئة العمل بجانب تقديم الدعم الفني اللازم حتي تضطلع بدورها كاملا في دعم الأمن والإستقرار بالإقليم ، مشيدا بأداء منسوبي شرطة الإقليم وجهودهم الداعمة لإنفاذ مشروعات وبرامج شرطة الإقليم الخدمية والجنائية.
العميد شرطة د. امير عبدالرحمن بركية مدير شرطة الإقليم المكلف أشار الي جاهزية منسوبي شرطة الإقليم للقيام بكافة واجباتهم تجاه الوطن والمواطن ، مبينا أن الإستقرار الكبير الذي يشهده الإقليم جاء بفضل التعاون والتنسيق بين مكونات لجنة أمن الإقليم التي تعمل بتناغم وإنسجام كبير.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن مدير عام قوات الشرطة وخلال زيارته للإقليم ترأس اجتماع لجنة أمن الولاية بحضور حاكم الإقليم وأعضاء لجنة الأمن استمع خلاله الي خطط وبرامج اللجنة التأمينية كما تفقد قيادة الفرقة الرابعة مشاه و مستشفي الشرطة بالدمازين مشيدا بالخدمة الطبية المتميزة التي ظل يقدمها المستشفي لمنسوبي الشرطة وأسرهم ولمواطني الإقليم معلنا عن دعمه الكامل لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفي ووضع المدير العام لقوات الشرطة حجر الاساس لمجمع الإصابات والطؤاري بمستشفي الشرطة كما افتتح مجمع الشرطة المجتمعي وشهد بإستاد الدمازين حفل تخريج منسوبي الترتيبات الأمنية وبعض الإدارات الشرطية بالإقليم.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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