المدير العام لقوات الشرطة ووفده المرافق يصل إقليم النيل الأزرق للوقوف علي الأحوال الأمنية والجنائية بالإقليم

أكد الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق أن الأمن والإستقرار الذي يشهده الإقليم يأتي بفضل التنسيق والتعاون بين كافة مكونات الأجهزة الأمنية بالإقليم والتي تعمل بروح الفريق الواحد هدفها إستقرار الإقليم ودعم برامج التنمية التي تسهم في دفع عجلة الإقتصاد ، مشيدا بالدور الكبير لقوات الشرطة بالإقليم والتي شكلت مع الأجهزة الأمنية الأخرى لوحة تأمينية أصبحت مثالا يحتذي ، مضيفا خلال كلمته برئاسة شرطة الإقليم وبحضور الأستاذ احمد ادم بخيت وزير التنمية الإجتماعية أن قوات الشرطة بالإقليم تقوم بعمل خدمي كبير اسهم كثيرا في إستقرار مواطني الولاية في مجال الصحة وإستخراج الأوراق الثبوتية ، مشيدا بزيارة مدير عام قوات الشرطة ووفده الي الإقليم والتي تعزز وترفع من قدرات شرطة الاقليم.

المدير العام لقوات الشرطة وخلال مخاطبته منسوبي شرطة الإقليم أوضح أن الزيارة تأتي للوقوف علي خطط وبرامج شرطة الإقليم وتذليل كافة العقبات خاصة وأن الإقليم يجاور عددا من دول الجوار مما يتطلب تهيئة بيئة العمل بجانب تقديم الدعم الفني اللازم حتي تضطلع بدورها كاملا في دعم الأمن والإستقرار بالإقليم ، مشيدا بأداء منسوبي شرطة الإقليم وجهودهم الداعمة لإنفاذ مشروعات وبرامج شرطة الإقليم الخدمية والجنائية.