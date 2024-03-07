الإدارة العامة للمرور تعلن جاهزية وعودة خدمة نافذة ترخيص ولاية الجزيرة بعدد من الولايات

أكد اللواء شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور فى تصريح ( للمكتب الصحفي للشرطة ) جاهزية فتح نوافذ خدمية لولاية الجزيرة بعد توقفها عن تقديم الخدمات المرورية جراء الأحداث الأخيرة بالولاية مما يتطلب توفير تلك الخدمة لاهميتها القصوي ، مشيرا أن تلك الخطوة تأتي فى اطار الاهتمام الذى توليه الإدارة العامة للمرور لجميع مستخدمي المعاملات المرورية بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات كافة المعاملات دون عناء للمواطن توفيرا للوقت والجهد وانجازا لتلك المعاملات بكل سهوله ويسر .

العميد شرطة خميس مدنى أجلين مدير مرور ولاية الجزيرة أكد جاهزية واستعداد وعودة خدمات المعاملات المرورية لنافذة ترخيص ولاية الجزيرة بعدد من ولايات البلاد شملت ( كسلا ، القضارف ، البحر الأحمر، نهر النيل، دنقلا ، شندى ، كريمه ، المتمه ) هذا وسوف يتم فتح جميع النوافذ ببقية الولايات الغير متأثرة بالحرب تباعا .

هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور تخفيض 50% على نسب المعاملات المرورية الخاصة بنافذة ترخيص ولاية الجزيرة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان