مواعيد العمل في رمضان 2024 بمصر





حددت الحكومة المصرية مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2024، حيث تختلف مواعيد العمل خلال الشهر المبارك عن المعتاد.

وتطبق المواعيد الجديدة على مدار الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية، على أن يكون يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع يمتنع خلالها الموظفون عن العمل.

وتتغير عدد ساعات العمل في شهر رمضان، وذلك بالنسبة للموظفين والبنوك والبريد وكافة المصالح الحكومية، وفي كل عام يتم تقليل عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإليكم في التقرير التالي مواعد العمل في رمضان 2024.

مواعيد العمل في رمضان 2024

ووافق مجلس الوزراء المصري على تقليص عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لتكون خمس ساعات فقط، تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

مصر: هلال رمضان 2024 يولد فلكياً يوم الأحد 10 مارس

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024

تم تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 وإجازة عيد الفطر، لتكون في الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية.

ونص القرار، على التزام الورش الموجودة داخل الكتل السكانية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء يوميًا، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ولا تخضع محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران للمواعيد السابقة، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، بحسب وزارة التنمية المحلية.

موعد شهر رمضان 2024

ويحل شهر رمضان 2024 فلكيًا بداية من يوم الإثنين المقبل 11 مارس/آذار الجاري، بحسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، الذي أوضح أن اليوم الأول من الشهر المبارك سيكون أقصر أيام الشهر صيامًا، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.

وأضاف القاضي، أن شهر رمضان 2024 في مصر، يشهد تفاوتًا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها، وكذلك بين المحافظات وبعضها، مبينًا أن عدد ساعات الصوم ستصل إلى 13 ساعة و18 دقيقة، وستزيد تدريجيًا لتبلغ في آخر أيامه 14 ساعة و14 دقيقة.

العين الاخبارية