المدير العام لقوات الشرطة يقف ميدانيا علي مجمل الاوضاع الامنية والجنائية بولاية سنار





اكد الاستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار المكلف علي الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة والاجهزة الامنية الاخري في بسط الامن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة بجانب اسهام تلك الاجهزة في الحد من الجرائم العابرة للولاية حماية وتأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاكات التي تنتج بين الرعاة والمزارعين والعمل علي مراقبة حدود الولاية مع الدول المجاورة ، مشيرا الي ان زيارة المدير العام لقوات الشرطة الي الولاية تعد تعزيزا للعملية الامنية بالولاية وشكلت دافعا قويا لمنسوبي شرطة خاصة دعم ورفع قدرات شرطة الولاية.

الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اوضح الزيارة جاءت لتفقد القوات والوقوف علي احوالهم وتهئية بئية العمل ودعم خطط واهداف شرطة الولاية في شتي المجالات ، مبينا ان الفترة الماضية شهدت الاحاطة بالقوة وتنظيمها وتكوين لجنة عليا لحصر الشهداء والجرحي والمصابين في معركة الكرامة ضد المليشيا والخونة هذه اللجنة معنية بتفقد الاسر وتقديم الدعم اللازم لهم بجانب استعادة كافة البيانات الحيوية الخاصة باستخراج الاوراق الثبوتية الخاص بالجوازات والسجل المدني والمرور والتي قدم فيها منسوبي الشرطة تضحيات سيخلدها التاريخ حفظت تاريخ البلاد وبموجبها تم حظر ومنع المجرمين من السفر خارج البلاد والقبض علي كثير منهم ، مشيرا الي ان ولاية سنار تحتاج لمضاعفة الجهود باعتبارها تمثل زروة القتال ، مشيدا بثبات مواطني ولاية سنار والتفافهم مع القيادة مما مكن من انفاذ كافة الخطط التأمينية بالولاية ، مضيفا ان قوات الشرطة جزء اصيل في معركة الكرامة وستظل حتي يتم القضاء علي التمرد ، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لشرطة ولاية سنار ودعمها بكافة معينات العمل التي تمكنها من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.

اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار اوضح ان زيارة المدير العام للولاية اضافت الكثير لمنسوبي شرطة الولاية لما تمثله من اهمية خاصة وان البلاد تمر بظروف استثنائية جعلت الولاية في مواجهة مع المليشيا المتمردة ، مشيرا ان المدير العام لقوات الشرطة وقف خلال الزيارة علي جاهزية منسوبي شرطة الولاية لتنفيذ كل متطلبات المرحلة في تقديم الخدمات للمواطنين والزود عن الوطن من خلال المشاركة في الخطوط الامامية للدفاع عن الولاية ومن خلال الارتكازات الثابته التي عززت من الامن والطمأنينة لدي مواطني الولاية.