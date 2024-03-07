اردول: هل بعد إزاحة السفير غودفري من المشهد وإستقالته هل سيبقى تحالف (تقدم)؟

كتب مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية قائلاً:

بالمناسبة: هل بعد إزاحة السفير غودفري من المشهد وإستقالته هل سيبقى تحالف (تقدم) الذي صنعه وهندسه موجوداً وحاضراً؟ أم سينتهي كما إنتهى الإتفاق الإطاري بطرد فولكر بيرتس وإنهاء مهام بعثة اليونتامس؟ لقد جرب هؤلاء كل شي من أجل السيطرة على بلادنا…

رصد وتحرير – النيلين